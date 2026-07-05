Harindu Jayasekara
all rounder
|Full name:
|Harindu Jayasekara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|3
|7
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|1.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|3
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|3
|7
|Innings
|8
|3
|7
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|154
|38
|160
|Balls Faced
|219
|64
|142
|Avg
|22
|12.66
|22.85
|SR
|70.31
|59.37
|112.67
|Fours
|19
|4
|24
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|0
|3
|Highest
|40
|27
|47
|Hundreds
|0
|0
|0