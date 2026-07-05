Harindu Jayasekara

Harindu Jayasekara

all rounder

Full name:Harindu Jayasekara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches537
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches537
Innings837
Not outs100
Runs15438160
Balls Faced21964142
Avg2212.6622.85
SR70.3159.37112.67
Fours19424
Fifties000
Sixies303
Highest402747
Hundreds000

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

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Attanayake, Lahiru

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Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

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Jalill, Minhaj

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Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

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Harshana, Dadayakkarage Ayesh

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Rajapaksha, Harsha

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Sirisoma, Gayan

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