Rajpakse Manikkunambi Gayan Kaving
bowler
|Full name:
|Rajpakse Manikkunambi Gayan Kaving
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|137
|102
|31
|Innings
|244
|100
|31
|Overs
|4848.1
|798.3
|104.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|949
|77
|2
|Runs
|14613
|3247
|755
|Wickets
|759
|157
|40
|Avg
|19.25
|20.68
|18.87
|SR
|38.32
|30.51
|15.72
|Eco
|3.01
|4.06
|7.2
|BB
|14
|5
|4
|4w
|26
|7
|1
|5w
|69
|2
|0
|10w
|25
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|137
|102
|31
|Innings
|188
|54
|13
|Not outs
|59
|20
|9
|Runs
|1139
|340
|65
|Balls Faced
|2633
|567
|68
|Avg
|8.82
|10
|16.25
|SR
|43.25
|59.96
|95.58
|Fours
|129
|25
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|30
|8
|3
|Highest
|38
|26
|21
|Hundreds
|0
|0
|0