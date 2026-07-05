Rajpakse Manikkunambi Gayan Kaving

Rajpakse Manikkunambi Gayan Kaving

bowler

Full name:Rajpakse Manikkunambi Gayan Kaving
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches13710231
Innings24410031
Overs4848.1798.3104.5
Balls---
Maidens949772
Runs146133247755
Wickets75915740
Avg19.2520.6818.87
SR38.3230.5115.72
Eco3.014.067.2
BB1454
4w2671
5w6920
10w2500

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches13710231
Innings1885413
Not outs59209
Runs113934065
Balls Faced263356768
Avg8.821016.25
SR43.2559.9695.58
Fours129255
Fifties000
Sixies3083
Highest382621
Hundreds000

Another Players

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