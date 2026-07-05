Maddege Yohan Suresh Madhushanka

Maddege Yohan Suresh Madhushanka

bowler

Full name:Maddege Yohan Suresh Madhushanka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches585
Innings885
Overs72.251.015.0
Balls---
Maidens510
Runs311239102
Wickets1396
Avg23.9226.5517
SR33.383415
Eco4.294.686.8
BB623
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches585
Innings874
Not outs011
Runs942339
Balls Faced2199442
Avg11.753.8313
SR42.9224.4692.85
Fours813
Fifties000
Sixies101
Highest49816
Hundreds000

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