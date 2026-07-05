Maddege Yohan Suresh Madhushanka
bowler
|Full name:
|Maddege Yohan Suresh Madhushanka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|5
|Innings
|8
|8
|5
|Overs
|72.2
|51.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|1
|0
|Runs
|311
|239
|102
|Wickets
|13
|9
|6
|Avg
|23.92
|26.55
|17
|SR
|33.38
|34
|15
|Eco
|4.29
|4.68
|6.8
|BB
|6
|2
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|5
|Innings
|8
|7
|4
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|94
|23
|39
|Balls Faced
|219
|94
|42
|Avg
|11.75
|3.83
|13
|SR
|42.92
|24.46
|92.85
|Fours
|8
|1
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|1
|Highest
|49
|8
|16
|Hundreds
|0
|0
|0