Sasitha Manuranga
batsman
|Full name:
|Sasitha Manuranga
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|15
|Innings
|8
|2
|4
|Overs
|15.0
|5.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|49
|29
|55
|Wickets
|0
|1
|6
|Avg
|0
|29
|9.16
|SR
|0
|30
|10
|Eco
|3.26
|5.8
|5.5
|BB
|0
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|15
|Innings
|15
|7
|14
|Not outs
|4
|0
|1
|Runs
|319
|82
|184
|Balls Faced
|424
|162
|206
|Avg
|29
|11.71
|14.15
|SR
|75.23
|50.61
|89.32
|Fours
|34
|6
|12
|Fifties
|3
|0
|1
|Sixies
|12
|0
|7
|Highest
|65
|20
|50
|Hundreds
|0
|0
|0