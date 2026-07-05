Sasitha Manuranga

Sasitha Manuranga

batsman

Full name:Sasitha Manuranga
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9715
Innings824
Overs15.05.010.0
Balls---
Maidens000
Runs492955
Wickets016
Avg0299.16
SR03010
Eco3.265.85.5
BB012
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9715
Innings15714
Not outs401
Runs31982184
Balls Faced424162206
Avg2911.7114.15
SR75.2350.6189.32
Fours34612
Fifties301
Sixies1207
Highest652050
Hundreds000

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

Rajapaksha, Hashitha

Attanayake, Lahiru

Attanayake, Lahiru

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj

Jayasekara, Harindu

Jayasekara, Harindu

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Rajapaksha, Harsha

Rajapaksha, Harsha

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Sirisoma, Gayan

Sirisoma, Gayan