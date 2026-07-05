Harsha Maduranga Rajapaksha

Harsha Maduranga Rajapaksha

batsman

Full name:Harsha Maduranga Rajapaksha
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202217
Innings221711
Overs103.068.229.4
Balls---
Maidens810
Runs389332226
Wickets10115
Avg38.930.1845.2
SR61.837.2735.6
Eco3.774.857.61
BB232
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202217
Innings292017
Not outs122
Runs590554422
Balls Faced1048681308
Avg21.0730.7728.13
SR56.2981.35137.01
Fours664031
Fifties351
Sixies121823
Highest636966
Hundreds000

Another Players

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