Harsha Maduranga Rajapaksha
batsman
|Full name:
|Harsha Maduranga Rajapaksha
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|22
|17
|Innings
|22
|17
|11
|Overs
|103.0
|68.2
|29.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|1
|0
|Runs
|389
|332
|226
|Wickets
|10
|11
|5
|Avg
|38.9
|30.18
|45.2
|SR
|61.8
|37.27
|35.6
|Eco
|3.77
|4.85
|7.61
|BB
|2
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|22
|17
|Innings
|29
|20
|17
|Not outs
|1
|2
|2
|Runs
|590
|554
|422
|Balls Faced
|1048
|681
|308
|Avg
|21.07
|30.77
|28.13
|SR
|56.29
|81.35
|137.01
|Fours
|66
|40
|31
|Fifties
|3
|5
|1
|Sixies
|12
|18
|23
|Highest
|63
|69
|66
|Hundreds
|0
|0
|0