Hazrat Bilal
bowler
|Full name:
|Hazrat Bilal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|Matches
|7
|7
|Innings
|7
|7
|Overs
|45.0
|45.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|4
|4
|Runs
|212
|212
|Wickets
|8
|8
|Avg
|26.5
|26.5
|SR
|33.75
|33.75
|Eco
|4.71
|4.71
|BB
|4
|4
|4w
|1
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|Matches
|7
|7
|Innings
|4
|4
|Not outs
|3
|3
|Runs
|24
|24
|Balls Faced
|69
|69
|Avg
|24
|24
|SR
|34.78
|34.78
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|20
|20
|Hundreds
|0
|0