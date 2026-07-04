Hazrat Bilal

Hazrat Bilal

bowler

Full name:Hazrat Bilal

Teams

2023 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList a
Matches77
Innings77
Overs45.045.0
Balls--
Maidens44
Runs212212
Wickets88
Avg26.526.5
SR33.7533.75
Eco4.714.71
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiList a
Matches77
Innings44
Not outs33
Runs2424
Balls Faced6969
Avg2424
SR34.7834.78
Fours00
Fifties00
Sixies11
Highest2020
Hundreds00

Another Players

Raza, Ahmed

Raza, Ahmed

John, Figy

John, Figy

Lakra, Aryan

Lakra, Aryan

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Keswani, Nilansh

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Khan, Matiullah

Khan, Matiullah

Shah, Khalid

Shah, Khalid

Khan, Aayan

Khan, Aayan

Tandon, Ansh

Tandon, Ansh

Nawaz, Fahad

Nawaz, Fahad