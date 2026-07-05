Hettiarachchige Kavidu Lakshan

Hettiarachchige Kavidu Lakshan

batsman

Full name:Hettiarachchige Kavidu Lakshan

Teams

2023 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches13
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches13
Innings23
Not outs00
Runs2223
Balls Faced7371
Avg117.66
SR30.1332.39
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest138
Hundreds00

Another Players

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Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Kumara, Wanuja Sahan

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Tillakaratne, Duvindu

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Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Alam, Aftab

Alam, Aftab