Hettigoda Gamage Kavika Dilshan
bowler
|Full name:
|Hettigoda Gamage Kavika Dilshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|18
|9
|Innings
|40
|18
|8
|Overs
|638.3
|134.3
|20.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|79
|9
|0
|Runs
|2261
|561
|157
|Wickets
|83
|29
|3
|Avg
|27.24
|19.34
|52.33
|SR
|46.15
|27.82
|40
|Eco
|3.54
|4.17
|7.85
|BB
|9
|4
|1
|4w
|5
|2
|0
|5w
|5
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|18
|9
|Innings
|32
|13
|4
|Not outs
|7
|4
|1
|Runs
|201
|46
|34
|Balls Faced
|827
|153
|39
|Avg
|8.04
|5.11
|11.33
|SR
|24.3
|30.06
|87.17
|Fours
|19
|2
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|35
|15
|16
|Hundreds
|0
|0
|0