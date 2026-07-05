Hettigoda Gamage Kavika Dilshan

Hettigoda Gamage Kavika Dilshan

bowler

Full name:Hettigoda Gamage Kavika Dilshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches24189
Innings40188
Overs638.3134.320.0
Balls---
Maidens7990
Runs2261561157
Wickets83293
Avg27.2419.3452.33
SR46.1527.8240
Eco3.544.177.85
BB941
4w520
5w500
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches24189
Innings32134
Not outs741
Runs2014634
Balls Faced82715339
Avg8.045.1111.33
SR24.330.0687.17
Fours1925
Fifties000
Sixies100
Highest351516
Hundreds000

Another Players

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