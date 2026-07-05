Himasha Shehan Liyanage
batsman
|Full name:
|Himasha Shehan Liyanage
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|46
|40
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|46
|40
|Innings
|57
|44
|33
|Not outs
|4
|6
|5
|Runs
|1607
|1061
|608
|Balls Faced
|3299
|1396
|590
|Avg
|30.32
|27.92
|21.71
|SR
|48.71
|76
|103.05
|Fours
|145
|74
|37
|Fifties
|12
|6
|2
|Sixies
|18
|21
|17
|Highest
|116
|101
|51
|Hundreds
|1
|1
|0