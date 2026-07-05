Himasha Shehan Liyanage

Himasha Shehan Liyanage

batsman

Full name:Himasha Shehan Liyanage
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches334640
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches334640
Innings574433
Not outs465
Runs16071061608
Balls Faced32991396590
Avg30.3227.9221.71
SR48.7176103.05
Fours1457437
Fifties1262
Sixies182117
Highest11610151
Hundreds110

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

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Mohsin, Mohammad

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Nasim, Saad

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Madushan, Pasindu

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Lakshanka, Pasindu

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Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

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Thattil, Roscoe

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Zilva, Johanne Warren De

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Saxena, Jatin Sahay

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Peiris, Nishan

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