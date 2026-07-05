Htet Lin Oo
batsman
|Full name:
|Htet Lin Oo
|Nationality:
|Myanmar
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|2
|4
|Innings
|2
|3
|2
|3
|Overs
|17.0
|6.0
|17.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|103
|57
|103
|57
|Wickets
|5
|2
|5
|2
|Avg
|20.6
|28.5
|20.6
|28.5
|SR
|20.4
|18
|20.4
|18
|Eco
|6.05
|9.5
|6.05
|9.5
|BB
|3
|2
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|2
|4
|Innings
|2
|4
|2
|4
|Not outs
|1
|3
|1
|3
|Runs
|3
|13
|3
|13
|Balls Faced
|12
|30
|12
|30
|Avg
|3
|13
|3
|13
|SR
|25
|43.33
|25
|43.33
|Fours
|0
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|3
|5
|3
|5
|Hundreds
|0
|0
|0
|0