Htet Lin Oo

Htet Lin Oo

batsman

Full name:Htet Lin Oo
Nationality:Myanmar

Teams

2024 Teams

Myanmar

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2424
Innings2323
Overs17.06.017.06.0
Balls----
Maidens0000
Runs1035710357
Wickets5252
Avg20.628.520.628.5
SR20.41820.418
Eco6.059.56.059.5
BB3232
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2424
Innings2424
Not outs1313
Runs313313
Balls Faced12301230
Avg313313
SR2543.332543.33
Fours0000
Fifties0000
Sixies0000
Highest3535
Hundreds0000

Another Players

Soe, Nyein Cham

Soe, Nyein Cham

Kyaw, Kaung Htet

Kyaw, Kaung Htet

Tun, Ye Naing

Tun, Ye Naing

Aung, Thu Ya

Aung, Thu Ya

Wai, Pyae Phyo

Wai, Pyae Phyo

Aung, Htet Lin

Aung, Htet Lin

Htun, Nay Lin

Htun, Nay Lin

Ko, Aung Ko

Ko, Aung Ko

Ko, SwannHtet Ko

Ko, SwannHtet Ko

Thu, Ko Ko Lin

Thu, Ko Ko Lin