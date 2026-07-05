Thu Ya Aung

Thu Ya Aung

wicket keeper

Full name:Thu Ya Aung
Nationality:Myanmar

Teams

2024 Teams

Myanmar

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3434
Innings0404
Overs015.2015.2
Balls----
Maidens0101
Runs068068
Wickets0505
Avg013.6013.6
SR018.4018.4
Eco04.4304.43
BB0202
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3434
Innings3434
Not outs0000
Runs28172817
Balls Faced44484448
Avg9.334.259.334.25
SR63.6335.4163.6335.41
Fours4141
Fifties0000
Sixies0000
Highest19101910
Hundreds0000

Another Players

Soe, Nyein Cham

Soe, Nyein Cham

Kyaw, Kaung Htet

Kyaw, Kaung Htet

Tun, Ye Naing

Tun, Ye Naing

Oo, Htet Lin

Oo, Htet Lin

Wai, Pyae Phyo

Wai, Pyae Phyo

Aung, Htet Lin

Aung, Htet Lin

Htun, Nay Lin

Htun, Nay Lin

Ko, Aung Ko

Ko, Aung Ko

Ko, SwannHtet Ko

Ko, SwannHtet Ko

Thu, Ko Ko Lin

Thu, Ko Ko Lin