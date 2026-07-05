Thu Ya Aung
wicket keeper
|Full name:
|Thu Ya Aung
|Nationality:
|Myanmar
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|3
|4
|Innings
|0
|4
|0
|4
|Overs
|0
|15.2
|0
|15.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|1
|Runs
|0
|68
|0
|68
|Wickets
|0
|5
|0
|5
|Avg
|0
|13.6
|0
|13.6
|SR
|0
|18.4
|0
|18.4
|Eco
|0
|4.43
|0
|4.43
|BB
|0
|2
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|3
|4
|Innings
|3
|4
|3
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|28
|17
|28
|17
|Balls Faced
|44
|48
|44
|48
|Avg
|9.33
|4.25
|9.33
|4.25
|SR
|63.63
|35.41
|63.63
|35.41
|Fours
|4
|1
|4
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|19
|10
|19
|10
|Hundreds
|0
|0
|0
|0