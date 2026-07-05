SwannHtet Ko Ko
bowler
|Full name:
|SwannHtet Ko Ko
|Nationality:
|Myanmar
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|3
|4
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|3
|4
|Innings
|3
|4
|3
|4
|Not outs
|1
|0
|1
|0
|Runs
|36
|26
|36
|26
|Balls Faced
|60
|62
|60
|62
|Avg
|18
|6.5
|18
|6.5
|SR
|60
|41.93
|60
|41.93
|Fours
|4
|0
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|22
|11
|22
|11
|Hundreds
|0
|0
|0
|0