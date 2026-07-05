Imran Uzzaman
wicket keeper
|Full name:
|Imran Uzzaman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|24
|22
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|24
|22
|Innings
|17
|24
|18
|Not outs
|1
|0
|2
|Runs
|386
|670
|296
|Balls Faced
|784
|887
|228
|Avg
|24.12
|27.91
|18.5
|SR
|49.23
|75.53
|129.82
|Fours
|46
|61
|26
|Fifties
|3
|4
|1
|Sixies
|6
|23
|17
|Highest
|92
|75
|65
|Hundreds
|0
|0
|0