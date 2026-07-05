Imran Uzzaman

Imran Uzzaman

wicket keeper

Full name:Imran Uzzaman
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Rupganj Tigers Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches102422
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches102422
Innings172418
Not outs102
Runs386670296
Balls Faced784887228
Avg24.1227.9118.5
SR49.2375.53129.82
Fours466126
Fifties341
Sixies62317
Highest927565
Hundreds000

Another Players

Hasan, Nayeem

Hasan, Nayeem

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Haque Jr, Enamul

Haque Jr, Enamul

Islam, Sunzamul

Islam, Sunzamul

Hasan, Zakir

Hasan, Zakir

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Sharifullah, Md

Sharifullah, Md

Haque, Mominul

Haque, Mominul

Musa, Abbas

Musa, Abbas

Hossain, Salman

Hossain, Salman