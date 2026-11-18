International League T20
Sharjah Warriors vs Gulf Giants
International League T20
SHA
GUL
Gulf Giants vs Mi Emirates
International League T20
GUL
EMI
Dubai Capitals vs Gulf Giants
International League T20
DUB
GUL
Desert Vipers vs Gulf Giants
International League T20
DES
GUL
Sharjah Warriors vs Gulf Giants
International League T20
SHA
GUL
Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants
International League T20
ABU
GUL
Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants
International League T20
ABU
GUL
Gulf Giants vs Mi Emirates
International League T20
GUL
EMI
Dubai Capitals vs Gulf Giants
International League T20
DUB
GUL
Desert Vipers vs Gulf Giants
International League T20
DES
GUL