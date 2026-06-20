Saurabh Naresh Netravalkar

Saurabh Naresh Netravalkar

bowler

Full name:Saurabh Naresh Netravalkar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium
Date of Birth (Age):16 October 1991 (32)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:188 cm
Hometown:Mumbai, India
Jersey Number:20
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Rangpur Riders

Trinbago Knight Riders

USA

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches482018020
Innings472027920
Overs409.463.032.0693.563.0
Balls-----
Maidens49210792
Runs1626398772907398
Wickets7319311719
Avg22.2720.9425.6624.8420.94
SR33.6719.896435.5819.89
Eco3.966.312.44.186.31
BB55355
4w10020
5w21021
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches482018020
Innings2972527
Not outs1430223
Runs13934323734
Balls Faced230352439335
Avg9.268.51.57.98.5
SR60.4397.1412.560.397.14
Fours1010131
Fifties00000
Sixies21051
Highest191232212
Hundreds00000

Saurabh Naresh Netravalkar Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Saurabh Netravalkar News

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Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Pakistan will meet the United States of America in their second Group A game of the ICC T20 World Cup 2026 in Colombo on Tuesday. The game is important for both teams in terms of the tournament standings, as a victory could significantly improve their chances of advancing from the group stage.

Saurabh Netravalkar02:05 PM, 22 September, 2025

CPL Final | Trinbago Knight Riders wins fifth title with low-scoring win over Guyana Amazon Warriors

Saurabh Netravalkar05:15 PM, 17 September, 2025

CPL | Trinbago Knight Riders progress to second qualifier with dominant win over Antigua and Barbuda Falcons

Saurabh Netravalkar04:56 PM, 05 July, 2025

WSF vs SEO Review | WSF bowlers crush the Orcas to move forward in points table

Saurabh Netravalkar10:27 PM, 23 June, 2024

ENG vs USA | Twitter in awe as Jos Buttler's 104-meter six shattered the stadium's solar panel

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Prasanna, Seekkuge

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