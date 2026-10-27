Squads Dubai Capitals vs Gulf Giants T20i International League T20 10.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Adair Mark
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Chenthamara Anudeep
bowler
Ali Moeen
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Bhavsar Meet
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Clark Jordan
all rounder
Farooq Muhammad
no information yet
Dawson Liam
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Khan Farhan
all rounder
Erasmus Gerhard
batsman
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Khan Aayan
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Khan Asif
batsman
Naib Gulbadin
all rounder
Klaassen Fred
bowler
Najeeb Usman
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Powell Rovman
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Razzaq Haider
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Wakhare Akshay
bowler
Simmonds Ramon Romario
bowler
Match has not started yet