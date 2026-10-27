Match details Gulf Giants vs Mi Emirates T20i International League T20 24.11.2026

T20i

GUL
GUL
EMI
EMI

Match Info

Match:International League T20 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Sunday, December 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, November 24, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gulf Giants Squad

PlayersAdair Mark, Ahmad Ishtiaq, Ali Khan Muhammad Ahsan, Ali Moeen, Bhavsar Meet, Clark Jordan, Dawson Liam, Dickson Sean, Erasmus Gerhard, Gurbaz Rahmanullah, Khan Aayan, Khan Asif, Klaassen Fred, Moores Tom, Muzarabani Blessing, Omarzai Azmatullah, Razzaq Haider, Shamsi Tabraiz, Simmonds Ramon Romario, Tucker Lorcan, Vince James, Wood Chris, Zuhaib Muhammad
Benchno information yet

Mi Emirates Squad

PlayersAbidin Zain-ul, Al Hasan Shakib, Alleyne Kadeem, Auguste Ackeem, Bairstow Jonny, Banton Tom, Farooqi Fazalhaq, Fletcher Andre, Ghazanfar Allah Mohammad, Gul Momand Arab, Kenjige Nosthush, Khan Usman, Khan Zahoor, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Mendis Kamindu, Muhammad Waseem, Naveen-ul-Haq, Patel Sunny, Perera Kusal, Shafeeq Mohamed, Shepherd Romario, Singh Tajinder, Thompson Jordan, Woakes Chris
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet