Irfan Khan
all rounder
|Full name:
|Irfan Khan
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|8
|21
|Innings
|10
|7
|16
|Overs
|195.0
|45.3
|48.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|34
|1
|0
|Runs
|658
|247
|331
|Wickets
|11
|7
|13
|Avg
|59.81
|35.28
|25.46
|SR
|106.36
|39
|22.15
|Eco
|3.37
|5.42
|6.89
|BB
|3
|2
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|8
|21
|Innings
|9
|8
|17
|Not outs
|0
|2
|2
|Runs
|145
|75
|170
|Balls Faced
|409
|101
|152
|Avg
|16.11
|12.5
|11.33
|SR
|35.45
|74.25
|111.84
|Fours
|20
|7
|21
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|3
|Highest
|45
|21
|46
|Hundreds
|0
|0
|0