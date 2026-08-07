Irfan Khan

Irfan Khan

all rounder

Full name:Irfan Khan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6821
Innings10716
Overs195.045.348.0
Balls---
Maidens3410
Runs658247331
Wickets11713
Avg59.8135.2825.46
SR106.363922.15
Eco3.375.426.89
BB324
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6821
Innings9817
Not outs022
Runs14575170
Balls Faced409101152
Avg16.1112.511.33
SR35.4574.25111.84
Fours20721
Fifties000
Sixies123
Highest452146
Hundreds000

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