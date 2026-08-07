Rajat Suresh Paliwal

Rajat Suresh Paliwal

batsman

Full name:Rajat Suresh Paliwal
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches867056
Innings572914
Overs286.583.131.0
Balls---
Maidens3410
Runs873422227
Wickets26138
Avg33.5732.4628.37
SR66.1938.3823.25
Eco3.045.077.32
BB432
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches867056
Innings1406753
Not outs12119
Runs56202577994
Balls Faced108723076892
Avg43.946.0122.59
SR51.6983.77111.43
Fours66721881
Fifties22222
Sixies16146
Highest20311264
Hundreds1630

Another Players

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Sharma, Nakul

Singh, Lakhan

Singh, Lakhan

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Sharma, Arjun

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Yadav, Vikas

Narang, Pulkit

Narang, Pulkit

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Dhankhar, Vineet

Rohilla, Shubham

Rohilla, Shubham

Rathee, Mohit

Rathee, Mohit

Singh, Sumit

Singh, Sumit

Ahlawat, Mohit

Ahlawat, Mohit