Rajat Suresh Paliwal
batsman
|Full name:
|Rajat Suresh Paliwal
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|86
|70
|56
|Innings
|57
|29
|14
|Overs
|286.5
|83.1
|31.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|34
|1
|0
|Runs
|873
|422
|227
|Wickets
|26
|13
|8
|Avg
|33.57
|32.46
|28.37
|SR
|66.19
|38.38
|23.25
|Eco
|3.04
|5.07
|7.32
|BB
|4
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|86
|70
|56
|Innings
|140
|67
|53
|Not outs
|12
|11
|9
|Runs
|5620
|2577
|994
|Balls Faced
|10872
|3076
|892
|Avg
|43.9
|46.01
|22.59
|SR
|51.69
|83.77
|111.43
|Fours
|667
|218
|81
|Fifties
|22
|22
|2
|Sixies
|16
|14
|6
|Highest
|203
|112
|64
|Hundreds
|16
|3
|0