Nakul Sharma
wicket keeper
|Full name:
|Nakul Sharma
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|18
|15
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|18
|15
|Innings
|5
|14
|12
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|58
|272
|171
|Balls Faced
|79
|284
|136
|Avg
|11.6
|20.92
|17.1
|SR
|73.41
|95.77
|125.73
|Fours
|8
|19
|11
|Fifties
|0
|0
|1
|Sixies
|2
|13
|9
|Highest
|32
|123
|53
|Hundreds
|0
|1
|0