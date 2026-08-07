Nakul Sharma

Nakul Sharma

wicket keeper

Full name:Nakul Sharma
Nationality:India

Teams

2026 Teams

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Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41815
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41815
Innings51412
Not outs012
Runs58272171
Balls Faced79284136
Avg11.620.9217.1
SR73.4195.77125.73
Fours81911
Fifties001
Sixies2139
Highest3212353
Hundreds010

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