Irfan Sukkur

Irfan Sukkur

wicket keeper

Full name:Irfan Sukkur
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Dhaka Dominators

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches759445
Innings300
Overs7.400
Balls---
Maidens000
Runs3400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.4300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches759445
Innings1259239
Not outs1085
Runs31552684621
Balls Faced64283459524
Avg27.4331.9518.26
SR49.0877.59118.51
Fours41525854
Fifties20194
Sixies152722
Highest10410068
Hundreds210

Another Players

Rauf, Haris

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