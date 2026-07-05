Irfan Sukkur
wicket keeper
|Full name:
|Irfan Sukkur
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|75
|94
|45
|Innings
|3
|0
|0
|Overs
|7.4
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|34
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4.43
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|75
|94
|45
|Innings
|125
|92
|39
|Not outs
|10
|8
|5
|Runs
|3155
|2684
|621
|Balls Faced
|6428
|3459
|524
|Avg
|27.43
|31.95
|18.26
|SR
|49.08
|77.59
|118.51
|Fours
|415
|258
|54
|Fifties
|20
|19
|4
|Sixies
|15
|27
|22
|Highest
|104
|100
|68
|Hundreds
|2
|1
|0