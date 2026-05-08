Jamal Vira

Jamal Vira

wicket keeper

Full name:Jamal Vira
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches17817
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches17817
Innings15715
Not outs404
Runs944794
Balls Faced103145103
Avg8.546.718.54
SR91.2632.4191.26
Fours737
Fifties000
Sixies212
Highest232623
Hundreds000

Jamal Vira Schedule & Results

Another Players

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Tari, Ronald

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Rasu, Joshua

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Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

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Wotu, Wamejo

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Nalisa, Williamsing

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