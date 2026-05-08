T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
wicket keeper
|Full name:
|Jamal Vira
|Nationality:
|Vanuatu
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|17
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|17
|Innings
|15
|7
|15
|Not outs
|4
|0
|4
|Runs
|94
|47
|94
|Balls Faced
|103
|145
|103
|Avg
|8.54
|6.71
|8.54
|SR
|91.26
|32.41
|91.26
|Fours
|7
|3
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|2
|Highest
|23
|26
|23
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93