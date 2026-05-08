Jarryd Allan

Jarryd Allan

wicket keeper

Full name:Jarryd Allan
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches11911
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches11911
Innings10910
Not outs020
Runs138153138
Balls Faced148273148
Avg13.821.8513.8
SR93.2456.0493.24
Fours121512
Fifties000
Sixies121
Highest363936
Hundreds000

Jarryd Allan Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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