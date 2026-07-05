Jeewaka Shashen
batsman
|Full name:
|Jeewaka Shashen
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|7
|5
|Innings
|0
|4
|0
|Overs
|0
|17.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|0
|80
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|80
|0
|SR
|0
|106
|0
|Eco
|0
|4.52
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|7
|5
|Innings
|15
|7
|5
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|356
|174
|104
|Balls Faced
|683
|279
|96
|Avg
|23.73
|24.85
|26
|SR
|52.12
|62.36
|108.33
|Fours
|32
|15
|9
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|3
|0
|3
|Highest
|130
|59
|45
|Hundreds
|1
|0
|0