Jeewaka Shashen

Jeewaka Shashen

batsman

Full name:Jeewaka Shashen
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1075
Innings040
Overs017.40
Balls---
Maidens010
Runs0800
Wickets010
Avg0800
SR01060
Eco04.520
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1075
Innings1575
Not outs001
Runs356174104
Balls Faced68327996
Avg23.7324.8526
SR52.1262.36108.33
Fours32159
Fifties010
Sixies303
Highest1305945
Hundreds100

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

Sandaruwan, Dimuth

Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Madushan, Pasindu

Madushan, Pasindu

Lakshanka, Pasindu

Lakshanka, Pasindu

Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

Thattil, Roscoe

Thattil, Roscoe

Zilva, Johanne Warren De

Zilva, Johanne Warren De

Saxena, Jatin Sahay

Saxena, Jatin Sahay

Peiris, Nishan

Peiris, Nishan