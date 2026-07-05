Jehan Keeth Cion Daniel
all rounder
|Full name:
|Jehan Keeth Cion Daniel
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|26
|27
|Innings
|20
|19
|14
|Overs
|152.0
|74.0
|20.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|1
|0
|Runs
|641
|426
|187
|Wickets
|20
|9
|2
|Avg
|32.05
|47.33
|93.5
|SR
|45.6
|49.33
|60
|Eco
|4.21
|5.75
|9.35
|BB
|4
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|26
|27
|Innings
|29
|23
|23
|Not outs
|5
|1
|7
|Runs
|574
|395
|380
|Balls Faced
|834
|486
|253
|Avg
|23.91
|17.95
|23.75
|SR
|68.82
|81.27
|150.19
|Fours
|43
|26
|26
|Fifties
|4
|2
|1
|Sixies
|25
|14
|19
|Highest
|67
|79
|82
|Hundreds
|0
|0
|0