Jehan Keeth Cion Daniel

Jehan Keeth Cion Daniel

all rounder

Full name:Jehan Keeth Cion Daniel
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202627
Innings201914
Overs152.074.020.0
Balls---
Maidens2210
Runs641426187
Wickets2092
Avg32.0547.3393.5
SR45.649.3360
Eco4.215.759.35
BB431
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202627
Innings292323
Not outs517
Runs574395380
Balls Faced834486253
Avg23.9117.9523.75
SR68.8281.27150.19
Fours432626
Fifties421
Sixies251419
Highest677982
Hundreds000

Another Players

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