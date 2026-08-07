Jerome Bossr

Jerome Bossr

wicket keeper

Full name:Jerome Bossr
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1391
Innings010
Overs02.00
Balls---
Maidens000
Runs0120
Wickets000
Avg000
SR000
Eco060
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1391
Innings2591
Not outs101
Runs58314926
Balls Faced153831026
Avg24.2916.550
SR37.948.06100
Fours79111
Fifties500
Sixies130
Highest944926
Hundreds000

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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