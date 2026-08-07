Jerome Bossr
wicket keeper
|Full name:
|Jerome Bossr
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|9
|1
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|12
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|6
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|9
|1
|Innings
|25
|9
|1
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|583
|149
|26
|Balls Faced
|1538
|310
|26
|Avg
|24.29
|16.55
|0
|SR
|37.9
|48.06
|100
|Fours
|79
|11
|1
|Fifties
|5
|0
|0
|Sixies
|1
|3
|0
|Highest
|94
|49
|26
|Hundreds
|0
|0
|0