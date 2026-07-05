Jerry Maphelo Nqolo
all rounder
|Full name:
|Jerry Maphelo Nqolo
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|72
|73
|53
|Innings
|88
|43
|28
|Overs
|680.1
|278.1
|71.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|143
|11
|0
|Runs
|2314
|1374
|492
|Wickets
|66
|35
|16
|Avg
|35.06
|39.25
|30.75
|SR
|61.83
|47.68
|26.62
|Eco
|3.4
|4.93
|6.92
|BB
|7
|3
|4
|4w
|3
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|72
|73
|53
|Innings
|116
|56
|40
|Not outs
|8
|10
|8
|Runs
|2502
|984
|474
|Balls Faced
|4728
|1310
|411
|Avg
|23.16
|21.39
|14.81
|SR
|52.91
|75.11
|115.32
|Fours
|331
|81
|39
|Fifties
|15
|1
|3
|Sixies
|8
|10
|13
|Highest
|137
|63
|61
|Hundreds
|2
|0
|0