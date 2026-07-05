Jerry Maphelo Nqolo

Jerry Maphelo Nqolo

all rounder

Full name:Jerry Maphelo Nqolo
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches727353
Innings884328
Overs680.1278.171.0
Balls---
Maidens143110
Runs23141374492
Wickets663516
Avg35.0639.2530.75
SR61.8347.6826.62
Eco3.44.936.92
BB734
4w301
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches727353
Innings1165640
Not outs8108
Runs2502984474
Balls Faced47281310411
Avg23.1621.3914.81
SR52.9175.11115.32
Fours3318139
Fifties1513
Sixies81013
Highest1376361
Hundreds200

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Fourie, Mathew

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Bosch, Clayton Gregory

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Nel, Andre

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Mnci, Avumile

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de Klerk, Jade

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van Zyl, Nathaniel

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