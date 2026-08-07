Jiwanjot Singh Chouhan
batsman
|Full name:
|Jiwanjot Singh Chouhan
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|20
|6
|Innings
|13
|1
|0
|Overs
|58.0
|0.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|9
|0
|0
|Runs
|174
|2
|0
|Wickets
|2
|1
|0
|Avg
|87
|2
|0
|SR
|174
|4
|0
|Eco
|3
|3
|0
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|20
|6
|Innings
|137
|20
|6
|Not outs
|6
|0
|1
|Runs
|5078
|466
|123
|Balls Faced
|10245
|617
|104
|Avg
|38.76
|23.3
|24.6
|SR
|49.56
|75.52
|118.26
|Fours
|710
|57
|16
|Fifties
|23
|3
|1
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|238
|85
|77
|Hundreds
|12
|0
|0