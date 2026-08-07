Jiwanjot Singh Chouhan

Jiwanjot Singh Chouhan

batsman

Full name:Jiwanjot Singh Chouhan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches85206
Innings1310
Overs58.00.40
Balls---
Maidens900
Runs17420
Wickets210
Avg8720
SR17440
Eco330
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches85206
Innings137206
Not outs601
Runs5078466123
Balls Faced10245617104
Avg38.7623.324.6
SR49.5675.52118.26
Fours7105716
Fifties2331
Sixies100
Highest2388577
Hundreds1200

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