Zawar Farid

Zawar Farid

all rounder

Full name:Zawar Farid
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2023 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches10181018
Innings711711
Overs33.331.033.331.0
Balls----
Maidens0000
Runs187250187250
Wickets8888
Avg23.3731.2523.3731.25
SR25.1223.2525.1223.25
Eco5.588.065.588.06
BB4242
4w1010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches10181018
Innings816816
Not outs1313
Runs132163132163
Balls Faced139127139127
Avg18.8512.5318.8512.53
SR94.96128.3494.96128.34
Fours15121512
Fifties0101
Sixies4848
Highest32553255
Hundreds0000

Another Players

Raza, Ahmed

Raza, Ahmed

John, Figy

John, Figy

Lakra, Aryan

Lakra, Aryan

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Keswani, Nilansh

Keswani, Nilansh

Khan, Matiullah

Khan, Matiullah

Shah, Khalid

Shah, Khalid

Khan, Aayan

Khan, Aayan

Tandon, Ansh

Tandon, Ansh

Nawaz, Fahad

Nawaz, Fahad