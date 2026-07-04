Zawar Farid
all rounder
|Full name:
|Zawar Farid
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|10
|18
|10
|18
|Innings
|7
|11
|7
|11
|Overs
|33.3
|31.0
|33.3
|31.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|187
|250
|187
|250
|Wickets
|8
|8
|8
|8
|Avg
|23.37
|31.25
|23.37
|31.25
|SR
|25.12
|23.25
|25.12
|23.25
|Eco
|5.58
|8.06
|5.58
|8.06
|BB
|4
|2
|4
|2
|4w
|1
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|10
|18
|10
|18
|Innings
|8
|16
|8
|16
|Not outs
|1
|3
|1
|3
|Runs
|132
|163
|132
|163
|Balls Faced
|139
|127
|139
|127
|Avg
|18.85
|12.53
|18.85
|12.53
|SR
|94.96
|128.34
|94.96
|128.34
|Fours
|15
|12
|15
|12
|Fifties
|0
|1
|0
|1
|Sixies
|4
|8
|4
|8
|Highest
|32
|55
|32
|55
|Hundreds
|0
|0
|0
|0