Joshua Richards
batsman
|Full name:
|Joshua Richards
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|29
|10
|Innings
|3
|1
|0
|Overs
|2.0
|2.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|11
|16
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5.5
|6
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|29
|10
|Innings
|63
|28
|10
|Not outs
|5
|1
|0
|Runs
|2741
|964
|170
|Balls Faced
|4556
|1274
|166
|Avg
|47.25
|35.7
|17
|SR
|60.16
|75.66
|102.41
|Fours
|397
|102
|18
|Fifties
|8
|7
|1
|Sixies
|17
|15
|4
|Highest
|161
|100
|71
|Hundreds
|10
|1
|0