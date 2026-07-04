Joshua Richards

Joshua Richards

batsman

Full name:Joshua Richards
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Lions

Sa Emerging

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches362910
Innings310
Overs2.02.40
Balls---
Maidens000
Runs11160
Wickets000
Avg000
SR000
Eco5.560
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches362910
Innings632810
Not outs510
Runs2741964170
Balls Faced45561274166
Avg47.2535.717
SR60.1675.66102.41
Fours39710218
Fifties871
Sixies17154
Highest16110071
Hundreds1010

Another Players

Tahir, Imran

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Twala, Musa

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Pretorius, Dwaine

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Phangiso, Aaron

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Sipamla, Lutho

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Siboto, Malusi

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Maphaka, Tetelo

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Diseko, Johannes Newty

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Dawood, Junaid

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Simelane, Andile

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