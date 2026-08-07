Joshua van Heerden
batsman
|Full name:
|Joshua van Heerden
|Nationality:
|South africa
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|25
|23
|23
|Innings
|2
|3
|0
|2
|Overs
|7.0
|16.0
|0
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|0
|Runs
|58
|62
|0
|58
|Wickets
|4
|0
|0
|4
|Avg
|14.5
|0
|0
|14.5
|SR
|10.5
|0
|0
|10.5
|Eco
|8.28
|3.87
|0
|8.28
|BB
|2
|0
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|25
|23
|23
|Innings
|9
|44
|22
|22
|Not outs
|3
|4
|4
|5
|Runs
|271
|1385
|874
|562
|Balls Faced
|225
|2580
|1092
|489
|Avg
|45.16
|34.62
|48.55
|33.05
|SR
|120.44
|53.68
|80.03
|114.92
|Fours
|36
|185
|69
|64
|Fifties
|1
|7
|3
|3
|Sixies
|2
|5
|11
|8
|Highest
|53
|163
|147
|75
|Hundreds
|0
|1
|3
|0