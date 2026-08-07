Joshua van Heerden

Joshua van Heerden

batsman

Full name:Joshua van Heerden
Nationality:South africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Titans

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10252323
Innings2302
Overs7.016.007.0
Balls----
Maidens0100
Runs5862058
Wickets4004
Avg14.50014.5
SR10.50010.5
Eco8.283.8708.28
BB2002
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10252323
Innings9442222
Not outs3445
Runs2711385874562
Balls Faced22525801092489
Avg45.1634.6248.5533.05
SR120.4453.6880.03114.92
Fours361856964
Fifties1733
Sixies25118
Highest5316314775
Hundreds0130

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