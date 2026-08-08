Match details Greece vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026

T20i

GRE
GRE
GER
GER

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 18, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Greece Squad

PlayersAfridi Sajid Khan, Ali Muaaz, Ali Raza, Ashraf Zubair, Bogdanos Christodoulos, Galanis Georgios Charalampos, Gasteratos Andreas, Katechis Nikolaos, Khan Sinan, Mehmi Amarpreet Singh, Mohammad Aslam, Shadab Samader, Tahir Muhammad, Vasilakis Spyridon
Benchno information yet

Germany Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet