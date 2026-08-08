Match details Greece vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, August 18, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Greece Squad
|Players
|Afridi Sajid Khan, Ali Muaaz, Ali Raza, Ashraf Zubair, Bogdanos Christodoulos, Galanis Georgios Charalampos, Gasteratos Andreas, Katechis Nikolaos, Khan Sinan, Mehmi Amarpreet Singh, Mohammad Aslam, Shadab Samader, Tahir Muhammad, Vasilakis Spyridon
|Bench
|no information yet
Germany Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet