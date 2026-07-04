Junaid Siddique
bowler
|Full name:
|Junaid Siddique
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|43
|38
|43
|38
|Innings
|42
|38
|42
|38
|Overs
|330.2
|139.2
|330.2
|139.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|25
|2
|25
|2
|Runs
|1657
|1007
|1657
|1007
|Wickets
|60
|48
|60
|48
|Avg
|27.61
|20.97
|27.61
|20.97
|SR
|33.03
|17.41
|33.03
|17.41
|Eco
|5.01
|7.22
|5.01
|7.22
|BB
|4
|4
|4
|4
|4w
|1
|1
|1
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|43
|38
|43
|38
|Innings
|28
|15
|28
|15
|Not outs
|10
|7
|10
|7
|Runs
|95
|58
|95
|58
|Balls Faced
|166
|58
|166
|58
|Avg
|5.27
|7.25
|5.27
|7.25
|SR
|57.22
|100
|57.22
|100
|Fours
|4
|3
|4
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|6
|3
|6
|3
|Highest
|16
|18
|16
|18
|Hundreds
|0
|0
|0
|0