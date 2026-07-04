Junaid Siddique

Junaid Siddique

bowler

Full name:Junaid Siddique
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2026 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches43384338
Innings42384238
Overs330.2139.2330.2139.2
Balls----
Maidens252252
Runs1657100716571007
Wickets60486048
Avg27.6120.9727.6120.97
SR33.0317.4133.0317.41
Eco5.017.225.017.22
BB4444
4w1111
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches43384338
Innings28152815
Not outs107107
Runs95589558
Balls Faced1665816658
Avg5.277.255.277.25
SR57.2210057.22100
Fours4343
Fifties0000
Sixies6363
Highest16181618
Hundreds0000

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