Junior Paul Kaltapau

Junior Paul Kaltapau

batsman

Full name:Junior Paul Kaltapau
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches14914
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches14914
Innings13913
Not outs000
Runs266206266
Balls Faced270377270
Avg20.4622.8820.46
SR98.5154.6498.51
Fours251825
Fifties121
Sixies222
Highest606760
Hundreds000

Junior Paul Kaltapau Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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Lekai, Roderick

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Nalisa, Williamsing

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Tari, Kenny

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