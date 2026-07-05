Kagiso Mohale
all rounder
|Full name:
|Kagiso Mohale
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|51
|33
|Innings
|77
|48
|26
|Overs
|823.3
|315.2
|58.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|160
|9
|1
|Runs
|2866
|1724
|480
|Wickets
|82
|59
|20
|Avg
|34.95
|29.22
|24
|SR
|60.25
|32.06
|17.45
|Eco
|3.48
|5.46
|8.25
|BB
|6
|6
|5
|4w
|3
|2
|1
|5w
|2
|2
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|51
|33
|Innings
|68
|38
|11
|Not outs
|10
|9
|4
|Runs
|969
|343
|90
|Balls Faced
|1411
|496
|88
|Avg
|16.7
|11.82
|12.85
|SR
|68.67
|69.15
|102.27
|Fours
|137
|27
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|22
|11
|3
|Highest
|105
|35
|25
|Hundreds
|1
|0
|0