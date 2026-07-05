Kagiso Mohale

Kagiso Mohale

all rounder

Full name:Kagiso Mohale
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches495133
Innings774826
Overs823.3315.258.1
Balls---
Maidens16091
Runs28661724480
Wickets825920
Avg34.9529.2224
SR60.2532.0617.45
Eco3.485.468.25
BB665
4w321
5w221
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches495133
Innings683811
Not outs1094
Runs96934390
Balls Faced141149688
Avg16.711.8212.85
SR68.6769.15102.27
Fours137276
Fifties000
Sixies22113
Highest1053525
Hundreds100

Another Players

Van Rensburg, Benjamin

Van Rensburg, Benjamin

Coetzee, Jandre

Coetzee, Jandre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Rasemene, Andrew

Rasemene, Andrew

Abrahams, Gerhardt

Abrahams, Gerhardt

Mnci, Avumile

Mnci, Avumile

Jones, Evan

Jones, Evan

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques