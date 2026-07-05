Kanishka Maduwantha

Kanishka Maduwantha

all rounder

Full name:Kanishka Maduwantha
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1103
Innings2102
Overs6.277.07.0
Balls---
Maidens040
Runs4230243
Wickets2111
Avg2127.4543
SR194242
Eco6.633.926.14
BB231
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1103
Innings293
Not outs011
Runs147022
Balls Faced5219435
Avg78.7511
SR26.9236.0862.85
Fours152
Fifties000
Sixies000
Highest113514
Hundreds000

Another Players

Priyadarshana, Nuwan

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Waduge, Hasindu Binuka

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Lakshan, Chathura

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Abeywickramasingha, Diniru

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Guruge, Tharinda Nirmal

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Galagoda, Sanuka

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Damindu, Tharush

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Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

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Kanchana, Dilshan

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Siriwardene, Insaka

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