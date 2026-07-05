Kanishka Maduwantha
all rounder
|Full name:
|Kanishka Maduwantha
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|10
|3
|Innings
|2
|10
|2
|Overs
|6.2
|77.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|4
|0
|Runs
|42
|302
|43
|Wickets
|2
|11
|1
|Avg
|21
|27.45
|43
|SR
|19
|42
|42
|Eco
|6.63
|3.92
|6.14
|BB
|2
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|10
|3
|Innings
|2
|9
|3
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|14
|70
|22
|Balls Faced
|52
|194
|35
|Avg
|7
|8.75
|11
|SR
|26.92
|36.08
|62.85
|Fours
|1
|5
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|11
|35
|14
|Hundreds
|0
|0
|0