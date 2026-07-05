Kappetipola Lekamralalage Vishva Deem
wicket keeper
|Full name:
|Kappetipola Lekamralalage Vishva Deem
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|18
|17
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|18
|17
|Innings
|45
|18
|16
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|833
|335
|264
|Balls Faced
|1903
|579
|303
|Avg
|19.83
|18.61
|16.5
|SR
|43.77
|57.85
|87.12
|Fours
|86
|27
|22
|Fifties
|2
|1
|1
|Sixies
|2
|5
|1
|Highest
|116
|59
|52
|Hundreds
|2
|0
|0