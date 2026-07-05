Kappetipola Lekamralalage Vishva Deem

Kappetipola Lekamralalage Vishva Deem

wicket keeper

Full name:Kappetipola Lekamralalage Vishva Deem
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches281817
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches281817
Innings451816
Not outs300
Runs833335264
Balls Faced1903579303
Avg19.8318.6116.5
SR43.7757.8587.12
Fours862722
Fifties211
Sixies251
Highest1165952
Hundreds200

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