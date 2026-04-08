Alzarri Shaheim Joseph

Alzarri Shaheim Joseph

bowler

Full name:Alzarri Shaheim Joseph
Nationality:Antigua and Barbuda
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast
Date of Birth (Age):November 20, 1996 (26)
Zodiac Sign:Scorpio
Height:190 cm
Hometown:Antigua, West Indies
Jersey Number:8
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm Fast
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Peshawar Zalmi

Quetta Gladiators

St. Lucia Kings

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches306316647798
Innings5662161087595
Overs855.2542.261.01673.1650.5339.1
Balls------
Maidens141230302343
Runs30112880493574334312839
Wickets8510426198129115
Avg35.4227.6918.962926.5924.68
SR60.3731.2814.0750.730.2717.69
Eco3.525.318.083.435.278.37
BB755866
4w041643
5w111822
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches306316647798
Innings45377964548
Not outs0155131827
Runs554384531229490306
Balls Faced1018536532091658289
Avg12.3117.4526.514.818.1414.57
SR54.4271.6410058.7774.46105.88
Fours572731312922
Fifties200510
Sixies23183482714
Highest864914895129
Hundreds000000

Alzarri Shaheim Joseph Schedule & Results

Pakistan Super League

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Alzarri Joseph News

View all

If you are a fan of cricketer Alzarri Joseph then right now you can read the latest news about him, how his training sessions are going and what helps him win on the cricket field.

West Indies tour of India | West Indies pacer Alzarri Joseph to miss India series with back injury

West Indies tour of India | West Indies pacer Alzarri Joseph to miss India series with back injury

Alzarri Joseph has been ruled out of the West Indies side for the two-match Test series against India with a lower-back injury. The pacer will now be replaced by left-arm seamer Jediah Blades after former captain Jason Holder made himself unavailable, citing a planned medical procedure.

Alzarri Joseph12:36 PM, 07 November, 2024

WATCH, WI vs ENG | Brandon King’s athleticism shines in superb relay catch with Alzarri Joseph

Alzarri Joseph11:48 AM, 07 November, 2024

WATCH, WI vs ENG | Alzarri Joseph makes fiery exit and walks off after on-field confrontation with Shai Hope

Alzarri Joseph04:28 PM, 16 September, 2024

WATCH, CPL 2024 | Alzarri Joseph gobsmacked after Roston Chase pulls out breathtaking grab

Alzarri Joseph11:39 PM, 27 July, 2024

ENG vs WI | Twitter reacts to England’s valiant middle order keeping Windies at bay ahead of 'moving day'

Another Players

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Majid, Ali

Majid, Ali

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Sammy, Daren

Sammy, Daren