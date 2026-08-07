Kenan Thandolwethu Smith
batsman
|Full name:
|Kenan Thandolwethu Smith
|Nationality:
|South africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|15
|2
|Innings
|10
|14
|1
|Overs
|75.3
|88.4
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|6
|0
|Runs
|362
|422
|13
|Wickets
|8
|17
|2
|Avg
|45.25
|24.82
|6.5
|SR
|56.62
|31.29
|12
|Eco
|4.79
|4.75
|3.25
|BB
|3
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|15
|2
|Innings
|6
|10
|0
|Not outs
|0
|3
|0
|Runs
|58
|130
|0
|Balls Faced
|116
|177
|0
|Avg
|9.66
|18.57
|0
|SR
|50
|73.44
|0
|Fours
|8
|14
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|0
|Highest
|39
|34
|0
|Hundreds
|0
|0
|0