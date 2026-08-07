Kenan Thandolwethu Smith

Kenan Thandolwethu Smith

batsman

Full name:Kenan Thandolwethu Smith
Nationality:South africa

Teams

2026 Teams

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7152
Innings10141
Overs75.388.44.0
Balls---
Maidens860
Runs36242213
Wickets8172
Avg45.2524.826.5
SR56.6231.2912
Eco4.794.753.25
BB332
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7152
Innings6100
Not outs030
Runs581300
Balls Faced1161770
Avg9.6618.570
SR5073.440
Fours8140
Fifties000
Sixies030
Highest39340
Hundreds000

Another Players

Ngoepe, Lesiba

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Mpongwana, Mihlali

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Nabe, Mthiwekhaya

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Sebareme, Emmanuel

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Dawood, Junaid

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Bird, Jonathan

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Kleinveldt, Matthew

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Hendricks, Beuran

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Burger, Nandre

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