Harare Hurricanes

Harare Hurricanes

Gender:Men

Players

2023 Players

Brandon Anesu Mavuta

Zimbabwe

Christopher Bobby Mpofu

Zimbabwe

Dahani Sinha

Pakistan

Donavon Ferreira

South Africa

Duan Jansen

South Africa

Eoin Joseph Gerard Morgan

England

Evin Cherreaz Lewis

Trinidad and Tobago

Irfan Khan Pathan

India

Kevin Koththiigoda Kankanamge

Sri Lanka

Khalid Shah

Luke Mafuwa Jongwe

Zimbabwe

Mohammad Nabi Essa Khel

Afghanistan

Nandre Burger

South Africa

Regis Wiriranai Chakabva

Zimbabwe

Robin Venu Uthappa

India

Samit Rohit Patel

England

Shanthakumaran Sreesanth

India

T Musekiwa

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Statistics

Zim Afro T10 League 2023

Matches Played8
Won4
Drawn0
Lost4
No result0

Another teams

Bulawayo Braves

Bulawayo Braves

Nigeria

Nigeria

Cape Town Samp Army

Cape Town Samp Army

East Zone

East Zone

Tanzania

Tanzania

Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Sierra Leone

Sierra Leone

Durban Qalandars

Durban Qalandars

Kandy Royals

Kandy Royals

Colombo Kaps

Colombo Kaps