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2023 Players
Brandon Anesu Mavuta
Zimbabwe
Christopher Bobby Mpofu
Dahani Sinha
Pakistan
Donavon Ferreira
South Africa
Duan Jansen
Eoin Joseph Gerard Morgan
England
Evin Cherreaz Lewis
Trinidad and Tobago
Irfan Khan Pathan
India
Kevin Koththiigoda Kankanamge
Sri Lanka
Khalid Shah
Luke Mafuwa Jongwe
Mohammad Nabi Essa Khel
Afghanistan
Nandre Burger
Regis Wiriranai Chakabva
Robin Venu Uthappa
Samit Rohit Patel
Shanthakumaran Sreesanth
T Musekiwa
Tinotenda Tinashe Maphosa
Zim Afro T10 League 2023
Bulawayo Braves
Nigeria
Cape Town Samp Army
East Zone
Tanzania
Joburg Buffaloes
Sierra Leone
Durban Qalandars
Kandy Royals
Colombo Kaps