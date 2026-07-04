Kgaudisa Molefe
bowler
|Full name:
|Kgaudisa Molefe
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|16
|12
|Innings
|10
|16
|10
|Overs
|184.4
|138.0
|31.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|30
|11
|0
|Runs
|561
|591
|255
|Wickets
|19
|21
|7
|Avg
|29.52
|28.14
|36.42
|SR
|58.31
|39.42
|26.57
|Eco
|3.03
|4.28
|8.22
|BB
|7
|5
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|16
|12
|Innings
|10
|7
|3
|Not outs
|6
|4
|1
|Runs
|85
|15
|3
|Balls Faced
|179
|36
|7
|Avg
|21.25
|5
|1.5
|SR
|47.48
|41.66
|42.85
|Fours
|16
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|37
|8
|3
|Hundreds
|0
|0
|0