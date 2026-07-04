Kgaudisa Molefe

Kgaudisa Molefe

bowler

Full name:Kgaudisa Molefe
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches71612
Innings101610
Overs184.4138.031.0
Balls---
Maidens30110
Runs561591255
Wickets19217
Avg29.5228.1436.42
SR58.3139.4226.57
Eco3.034.288.22
BB752
4w100
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches71612
Innings1073
Not outs641
Runs85153
Balls Faced179367
Avg21.2551.5
SR47.4841.6642.85
Fours1620
Fifties000
Sixies000
Highest3783
Hundreds000

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