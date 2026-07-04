Kumarage Wathe Suminda Lakshan Fernando
all rounder
|Full name:
|Kumarage Wathe Suminda Lakshan Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|45
|28
|Innings
|66
|43
|24
|Overs
|752.1
|329.3
|77.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|61
|12
|1
|Runs
|2976
|1356
|576
|Wickets
|84
|73
|21
|Avg
|35.42
|18.57
|27.42
|SR
|53.72
|27.08
|22
|Eco
|3.95
|4.11
|7.48
|BB
|6
|5
|3
|4w
|2
|4
|0
|5w
|1
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|45
|28
|Innings
|67
|38
|15
|Not outs
|7
|8
|3
|Runs
|2013
|913
|193
|Balls Faced
|2884
|1191
|180
|Avg
|33.55
|30.43
|16.08
|SR
|69.79
|76.65
|107.22
|Fours
|223
|71
|11
|Fifties
|7
|2
|0
|Sixies
|2
|4
|3
|Highest
|221
|63
|31
|Hundreds
|5
|0
|0