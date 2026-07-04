Kumarage Wathe Suminda Lakshan Fernando

Kumarage Wathe Suminda Lakshan Fernando

all rounder

Full name:Kumarage Wathe Suminda Lakshan Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Nsl

Sri Lanka A

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches424528
Innings664324
Overs752.1329.377.0
Balls---
Maidens61121
Runs29761356576
Wickets847321
Avg35.4218.5727.42
SR53.7227.0822
Eco3.954.117.48
BB653
4w240
5w120
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches424528
Innings673815
Not outs783
Runs2013913193
Balls Faced28841191180
Avg33.5530.4316.08
SR69.7976.65107.22
Fours2237111
Fifties720
Sixies243
Highest2216331
Hundreds500

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda

Tillakaratne, Duvindu

Tillakaratne, Duvindu

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hettiarchchi, Heshan

Hettiarchchi, Heshan

Dickwella, Niroshan

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