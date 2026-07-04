Larvet Tonderai Masunda
wicket keeper
|Full name:
|Larvet Tonderai Masunda
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|11
|7
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|11
|7
|Innings
|18
|6
|Not outs
|0
|0
|Runs
|272
|87
|Balls Faced
|914
|153
|Avg
|15.11
|14.5
|SR
|29.75
|56.86
|Fours
|32
|5
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|76
|36
|Hundreds
|0
|0