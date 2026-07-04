Larvet Tonderai Masunda

Larvet Tonderai Masunda

wicket keeper

Full name:Larvet Tonderai Masunda
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches117
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches117
Innings186
Not outs00
Runs27287
Balls Faced914153
Avg15.1114.5
SR29.7556.86
Fours325
Fifties10
Sixies00
Highest7636
Hundreds00

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