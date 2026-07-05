Lasen Kenula Gunaratne
bowler
|Full name:
|Lasen Kenula Gunaratne
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|1
|Innings
|5
|1
|Overs
|24.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|120
|28
|Wickets
|4
|0
|Avg
|30
|0
|SR
|36
|0
|Eco
|5
|14
|BB
|2
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|1
|Innings
|5
|0
|Not outs
|1
|0
|Runs
|14
|0
|Balls Faced
|30
|0
|Avg
|3.5
|0
|SR
|46.66
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|0
|Hundreds
|0
|0