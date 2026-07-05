Lasen Kenula Gunaratne

Lasen Kenula Gunaratne

bowler

Full name:Lasen Kenula Gunaratne

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches61
Innings51
Overs24.02.0
Balls--
Maidens10
Runs12028
Wickets40
Avg300
SR360
Eco514
BB20
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches61
Innings50
Not outs10
Runs140
Balls Faced300
Avg3.50
SR46.660
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest50
Hundreds00

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Karunanayake, Nipun

Karunanayake, Nipun

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Fernando, Ashan

Fernando, Ashan

Warnapura, Madawa

Warnapura, Madawa

Perera, Hasitha

Perera, Hasitha

Vithana, Harsha

Vithana, Harsha