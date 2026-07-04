Leon Rayon Johnson
batsman
|Full name:
|Leon Rayon Johnson
|Nationality:
|Guyana
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|6
|127
|88
|14
|Innings
|1
|0
|41
|6
|0
|Overs
|4.0
|0
|121.1
|14.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|10
|0
|0
|Runs
|9
|0
|432
|73
|0
|Wickets
|0
|0
|8
|0
|0
|Avg
|0
|0
|54
|0
|0
|SR
|0
|0
|90.87
|0
|0
|Eco
|2.25
|0
|3.56
|4.92
|0
|BB
|0
|0
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|6
|127
|88
|14
|Innings
|16
|6
|222
|85
|9
|Not outs
|0
|0
|15
|6
|2
|Runs
|403
|98
|6741
|2040
|90
|Balls Faced
|832
|175
|0
|0
|93
|Avg
|25.18
|16.33
|32.56
|25.82
|12.85
|SR
|48.43
|56
|0
|0
|96.77
|Fours
|55
|10
|0
|0
|6
|Fifties
|2
|1
|42
|14
|0
|Sixies
|1
|2
|0
|0
|4
|Highest
|66
|51
|189
|102
|37
|Hundreds
|0
|0
|7
|2
|0