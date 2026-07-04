Leon Rayon Johnson

Leon Rayon Johnson

batsman

Full name:Leon Rayon Johnson
Nationality:Guyana
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2023 Teams

Guyana Harpy Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches961278814
Innings104160
Overs4.00121.114.50
Balls-----
Maidens001000
Runs90432730
Wickets00800
Avg005400
SR0090.8700
Eco2.2503.564.920
BB00200
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches961278814
Innings166222859
Not outs001562
Runs403986741204090
Balls Faced8321750093
Avg25.1816.3332.5625.8212.85
SR48.43560096.77
Fours5510006
Fifties2142140
Sixies12004
Highest665118910237
Hundreds00720

Another Players

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Beaton, RR

Beaton, RR

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Adams, Antony

Adams, Antony

Foo, Jonathan

Foo, Jonathan

Sampson, Quentin

Sampson, Quentin

Anderson, Kevlon

Anderson, Kevlon

Paul, Keemo

Paul, Keemo

Imlach, Tevin

Imlach, Tevin