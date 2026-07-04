Keemo Mandela Angus Paul

Keemo Mandela Angus Paul

all rounder

Full name:Keemo Mandela Angus Paul
Nationality:Guyana

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches330232855111
Innings52923505292
Overs57.0208.577.0679.1386.2254.3
Balls------
Maidens1140143130
Runs1891238700217821512351
Wickets634251137180
Avg31.536.412819.2730.2929.38
SR5736.8518.4836.0632.6419.08
Eco3.315.929.093.25.569.23
BB3351055
4w000621
5w001421
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches330232855111
Innings62216454375
Not outs0774824
Runs96320187932623930
Balls Faced1183301661254710723
Avg1621.3320.7722.7317.818.23
SR81.3596.96112.6574.3287.74128.63
Fours1526101014347
Fifties000322
Sixies41211383164
Highest4746291077256
Hundreds000100

Keemo Mandela Angus Paul Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Keemo Paul News

View all

All the latest information about the cricketer Keemo Paul is presented for you: all his wins and losses, training plans, life off the cricket field, relationships between colleagues and information about the tournaments he will be participating in.

WATCH, CPL 2024 | David Wiese lightning reflexes propel Khary Pierres’ stunning relay catch

WATCH, CPL 2024 | David Wiese lightning reflexes propel Khary Pierres’ stunning relay catch

Presence of mind is an advantage in fielding, and players sometimes go the extra mile to display that, combined with their agility. A similar moment occurred in the CPL match between Guyana and Saint Lucia Kings, where David Wiese and Khary Pierre executed a spectacular relay catch.

Keemo Paul01:50 PM, 16 September, 2021

Twitter reacts as Naseem Shah gives Keemo Paul a fiery send-off in CPL 2021 final

Keemo Paul10:19 AM, 24 August, 2021

CPL 2021 | St Lucia Kings await Faf du Plessis’s presence for tournament opener

Keemo Paul11:18 AM, 18 November, 2020

BBL 2020-21 | Zahir Khan, Keemo Paul join Big Bash as Afghanistan-Ireland series adds headache

Keemo Paul03:41 PM, 26 August, 2020

Twitter reacts to 'angry' Asif Ali swinging his bat to hit confrontational Keemo Paul

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Beaton, RR

Beaton, RR

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Adams, Antony

Adams, Antony

Zazai, Hazratullah

Zazai, Hazratullah

Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah