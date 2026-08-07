Liam Banks

Liam Banks

batsman

Full name:Liam Banks
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2025 Teams

England

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1086
Innings200
Overs3.000
Balls---
Maidens000
Runs900
Wickets000
Avg000
SR000
Eco300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1086
Innings1785
Not outs003
Runs27725034
Balls Faced64529421
Avg16.2931.2517
SR42.9485.03161.9
Fours43182
Fifties120
Sixies151
Highest506124
Hundreds000

Another Players

Evison, Joey

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Aspinwall, Tom

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Pennington, Dillon

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Clark, Tom

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Brookes, Henry

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Boyden, Josh

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Singh, Harry

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Rew, James

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Fonseka, D Keshana

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Hankins, George

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