Liam Banks
batsman
|Full name:
|Liam Banks
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|8
|6
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|3.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|9
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|8
|6
|Innings
|17
|8
|5
|Not outs
|0
|0
|3
|Runs
|277
|250
|34
|Balls Faced
|645
|294
|21
|Avg
|16.29
|31.25
|17
|SR
|42.94
|85.03
|161.9
|Fours
|43
|18
|2
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|1
|5
|1
|Highest
|50
|61
|24
|Hundreds
|0
|0
|0