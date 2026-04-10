Thomas Henry Aspinwall

Thomas Henry Aspinwall

all rounder

Full name:Thomas Henry Aspinwall
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Lancashire

Manchester Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches8
Innings7
Overs51.0
Balls-
Maidens2
Runs290
Wickets10
Avg29
SR30.6
Eco5.68
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches8
Innings5
Not outs1
Runs108
Balls Faced120
Avg27
SR90
Fours4
Fifties0
Sixies7
Highest47
Hundreds0

Thomas Henry Aspinwall Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Finn, Steven

Finn, Steven

Tongue, Josh

Tongue, Josh

Buttler, Jos

Buttler, Jos