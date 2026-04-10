D Keshana Fonseka

D Keshana Fonseka

batsman

Full name:D Keshana Fonseka
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Lancashire

D Keshana Fonseka Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Allen, Finn

Allen, Finn

Wood, Luke

Wood, Luke