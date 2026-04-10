Dillon Pennington

Dillon Pennington

bowler

Full name:Dillon Pennington
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches451854
Innings821854
Overs1201.0153.1156.4
Balls---
Maidens23944
Runs39399151404
Wickets1403151
Avg28.1329.5127.52
SR51.4729.6418.43
Eco3.275.978.96
BB954
4w802
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches451854
Innings621120
Not outs11513
Runs54210963
Balls Faced116512569
Avg10.6218.169
SR46.5287.291.3
Fours7694
Fifties100
Sixies320
Highest563510
Hundreds000

Dillon Pennington Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(1 ov.) 4/0

NOT

NOT

166

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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